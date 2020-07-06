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06.07.2020

На 2021 год в Украине готовят налоговую амнистию

Источник: Корреспондент.net

Налоговая амнистия в Украине запланирована на 2021 год Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады глава комитета Верховй Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в интервью изданию Лига, опубликованом в понедельник, 6 июня.

По его словам, комитет, офис президента и Кабмин согласовали концепцию налоговой амнистии с Международным валютным фондом.

"Концепт согласован. Ждем, когда президент внесет в Верховную Раду законопроект", - сказал Гетманцев.

Он уточнил, что налоговая амнистия будет предусматривать добровольное нулевое декларирование имущества, активов и доходов, которые были получены без уплаты налогов.

При этом задекларировавшие доходы, активы и имущество будут освобождены от ответственности по статье Уклонение от налогообложения (ст.212, 212-1 УК.

По словам Гетманцева, речь не идет о коррупционерах, амнистия не распространяется на взятки - при этом декларации не могут быть использованы как доказательства, ни в каком судебном процессе или следствии.

Общая ставка для задекларированных доходов составит 5% для денег на банковском счету, для денег и активов, размещенных за границей – 9%.

"Если речь идет о наличке в Украине, то это 18%. 2,5% - даем для тех, кто захочет инвестировать деньги в ОВГЗ, под это будет специальный выпуск Минфина. 0% – для корпоративных прав, независимо от того, где они находятся, за границей или здесь", - уточнил Гетманцев.

Он также уточнил, что депутаты пока не рассматривают вопрос обязательного декларирования доходов всех граждан.

"Это в долгосрочной перспективе, то есть речь не о завтра и не послезавтра. Лично я – приверженец всеобщего декларирования и мы к этому придем, рано или поздно", - резюмировал глава комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике.

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