На АЗС подешевели бензин и дизтопливо

Источник: Корреспондент.net

В Украине начали снижаться цены на бензины и дизельное топливо снижаться в некоторых общенациональных и региональных сетях АЗС.

Так, в сети Shell бензины и дизельное топливо подешевели на 20-22 коп/л: А-92 – до 25,20 грн/л, А-95 – до 26,90 грн/л, ДТ – до 25,96 грн/л.

Опустила цены на все светлые нефтепродукты на 20 коп/л сеть Mango. Работающая преимущественно в восточной и северной части страны сеть Marshal снизила цену А-95 на 50 коп/л, ДТ – на 20 коп/л. Кировоградская сеть Рур Групп снизила цены на все виды топлива на 1 грн/л.

Средние по стране цены топлива опустились в Украине на 1-2 коп./л.