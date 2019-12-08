На Банковой собирается митинг, ставят палатки

Активисты хотели поставить сцену напротив здания ОПУ, но им помешали правоохранители. Также правоохранители не пустили фуру с табличкой Телевидение Украины, внутри которой находится каркас для шатра.

Позже активистам удалось установить несколько шатров и палаток. Также принесли бочки и генераторы. Полиция не вмешивается. В акции участвуют несколько тысяч человек.