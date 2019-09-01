01.09.2019
На блокпостах возле Мариуполя задержали 6 человек
Источник: Корреспондент.net
На блокпостах возле Мариуполя Донецкой области задержали шесть человек, причастных к деятельности незаконных вооруженных формирований, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
В субботу, 31 августа при проверке документов при попытке пересечения блокпостов вблизи Мариуполя военнослужащие Национальной гвардии задержали двух женщин и четырех мужчин - жителей Донецкой и Луганской областей, причастных к незаконным вооруженным формированиям.
Они пытались пересечь блокпосты, как на собственном транспорте, так и рейсовыми автобусами.
В течение недели на блокпостах в районе проведения операции Объединенных сил были задержаны десять человек, совершивших административные правонарушения, девять - уголовные преступления, а также девять причастных к незаконным вооруженным формированиям.
Все правонарушители были переданы сотрудникам Национальной полиции.
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