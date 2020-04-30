На борьбу с COVID-19 потратили 2,6 млрд гривен

Источник: Корреспондент.net

Государственные структуры по состоянию на 30 апреля провели закупки товаров, работ и услуг для противодействия пандемии коронавирусу COVID-19 на общую сумму 2,6 млрд гривен. Об этом сообщает в четверг платформа публичных закупок ProZorro.

Отмечается, что крупнейшим поставщиком по сумме заключенных договоров за весь период карантина стало казенное научно-производственное объединение Форт МВД Украины (142,1 млн гривен).

"Все контракты компания заключила со структурами Нацполиции. В частности, Форт поставил 250 тысяч костюмов биологической защиты для Центра обслуживания подразделений Нацполиции на сумму 69,8 млн гривен. Основная деятельность компании – производство и изготовление оружия", – говорится в сообщении.

Далее в рейтинге идет частная компания Медгарант, которая имеет 31 заключенный договор на сумму 95 млн гривен. Она поставляла аппараты ИВЛ для медучреждений Харькова, Одессы, Тернополя, Полтавы, в том числе 13 аппаратов для Харьковской городской больницы скорой и неотложной медицинской помощи на сумму 10,9 млн грн.

Замыкает топ-3 по сумме имеющихся контрактов киевское КП Киевмедспецтранс – 87,6 млн гривен.

"Предприятие в основном предоставляет транспортные услуги медицинским учреждениям Киева. Наибольший контракт – с Киевским центром экстренной медицинской помощи на специальное транспортное обеспечение медицинских учреждений за 74,5 млн гривен", – говорится в сообщении.

Также в топ-5 поставщиков частная компания Ксенко (82,1 млн грн) – она, в частности, поставила 17 комплектов ИВЛ для Львовского фтизиопульмонологического лечебно-диагностического центра на сумму 20,1 млн гривен.

Замыкает топ-5 поставщиков по сумме контрактов частная компания Лаб-сервис (64,1 млн грн). Она поставила 49 аппаратов ИВЛ для Департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА на сумму 37,2 млн гривен.

При этом топ-поставщиков по количеству заключенных сделок является другим.

"Больше всего контрактов заключила частная компания Лизоформ медикал (398 выигранных тендеров за период карантина). На втором месте медицинский центр М.Т.К. (331). На третьем сеть торговых центров Эпицентр К (321). На четвертом – БаДМ-Б (314). На пятом – компания Медисан (176)", – рассказали в ProZorro.

Ранее стало известно о скандале вокруг закупок защитных костюмов Минздравом. Ведомство планировало закупить украинские костюмы, но потом отказалось от заказа и купило их за рубежом на 40% дороже. Свои действия министерство объяснило тем, что украинские костюмы не отвечают стандарту 14126 Одежда защитная. Защита от инфекционных агентов. В Медзакупках заявили, что требование на соответствие костюмов этому стандарту появилось уже после проведения ими тендера.

В то же время, Благотворительный фонд Пациенты Украины настаивает, что защитные костюмы, у которых есть требуемый Минздравом стандарт, производит предприятие в Винницкой области и они вдвое дешевле китайских.

В то же время, Минздрав утверждает, что именно низкое качество защитных материалов является причиной массового заражения медиков коронавирусом.