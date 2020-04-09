Найти

09.04.2020

На Буковине рекордное число заражений, две жертвы

Источник: Корреспондент.net

В Черновицкой области за сутки зафиксировали 76 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это рекордное количество новых заражений для одного региона в Украине за сутки. Умерли два человека с коронавирусом, у одного подозрение. Об этом сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук вечером в четверг, 9 апреля.

По его словам, случаи инфицирования зарегистрированы по всей области. Таким образом, общее количество инфицированных на Буковине выросло до 379 случаев. Губернатор назвал эту статистику и динамику "очень угрожающей".

"За прошедшие сутки умерли три человека, они слишком поздно обратились за медицинской помощью и имели очень тяжелые формы болезни, которые быстро прогрессировали. У двоих из них коронавирус подтвердили, у одного подозрение", – рассказал Осачук.

Он отметил, что вЧерновицкой области снова вводится особый режим, но в отличии от прошлых выходных, теперь там не будет работать ни один магазин, продуктовые в том числе. АЗС будут продавать топливо только медикам, ГСЧС и полиции. Особый режим продлится с субботы 11 апреля с 13:00 и до понедельника 13 апреля 6:00 утра.

"Просьба и требование к вам – оставайтесь дома, берегите себя, придерживайтесь всех карантинных ограничений", – обратился Осачук к жителям региона.

Новости раздела
Украина
09.04.2020
Карантин: за пособием обратились 40000 украинцев
С начала карантина официальный уровень безработицы в Украине подскочил на 13%.
Украина
09.04.2020
На западе Украины хотят ввести комендантский час
Сейчас обсуждается введение комендантского часа в трех областях Украины - Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской.
Украина
09.04.2020
На Буковине рекордное число заражений, две жертвы
Общее количество инфицированных на Буковине выросло до 379. Губернатор Осачук назвал эту статистику "очень угрожающей".
Украина
09.04.2020
Нефть начала дешеветь во время встречи ОПЕК+
Нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевела до $31,84 за баррель, а WTI упала в цене до $23,43.
Украина
08.04.2020
В Украине подешевел импортный газ
В марте цена импортного природного газа в Украине составила 153,65 долларов за тысячу кубометров.
Украина
08.04.2020
Нацбанк не намерен запускать "печатный станок"
Дефицит бюджета намерены перекрыть кредитами МВФ, облигации выпускать не будут, увтерждает Смолий.
Украина
08.04.2020
В "ЛДНР" назвали количество больных коронавирусом
В Донецке подтвердили наличие семи инфицированных коронавирусом, но утверждают, что жертв недуга нет.
Украина
08.04.2020
ЕС выделит Украине €190 млн на борьбу с COVID-19
Евросоюз обеспечит финансовую поддержку странам-партнерам в размере более 15,6 млрд евро из существующих ресурсов.
Украина
08.04.2020
Украина договорилась об обмене пленными с "ЛДНР"
Во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы стороны достигли "принципиальных договоренностей" о списках удерживаемых лиц и дате их обмена.
Украина
08.04.2020
НБУ возобновил продажу валюты на межбанке
Курс гривны преимущественно колебался вокруг отметки 27,3 гривен за доллар. При этом спрос несколько превышал предложение.
Украина
08.04.2020
Кабмин изменил карантинные ограничения
В правительстве уточнили, какие объекты могут работать во время карантинных ограничений, и кто из лиц 60 лет и старше не подлежат самоизоляции.
Украина
07.04.2020
Днепр закрывают для транспорта из других областей
Город с 8 апреля закрывают на въезд транзитного транспорта и транспорта, который прибывает из других регионов Украины.
Нефть начала дешеветь во время встречи ОПЕК+ | На западе Украины хотят ввести комендантский час