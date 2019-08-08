На Черниговщине попрощались с погибшими морпехами

Источник: Корреспондент.net

В Черниговской области в четверг, 8 августа, простились с погибшими результате вражеского обстрела на Донбассе земляками: старшим матросом Александром Шарко и матросом Владиславом Раком. Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского областного военкомата.

"Земляков сегодня похоронили со всеми полагающимися воинскими почестями на территории Козелецкого района: Александра Шарко - в с. Олбин, Козелецкого района, а Владислава Рака – в самом Козельце", - говорится в сообщении.

В церемониях прощания и захоронения воинов приняли участие руководители органов государственной власти и местного самоуправления, личный состав Козелецкого районного ТЦК и СП, представители командования Военно-Морских Сил Украины, сослуживцы и неравнодушные жители района и области.