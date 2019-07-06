06.07.2019
На Днепропетровщине изнасиловали и убили подростка
Источник: Корреспондент.net
В Днепропетровской области нашли тело 14-летней девушки, которая пропала неделю назад. По подозрению в изнасиловании и убийстве задержан ранее судимый мужчина. Об этом сообщил в субботу, 6 июля, первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.
"Девушку полиция разыскивала с 29 июня 2019 года, но исчезла она еще раньше: родители не сообщали, потому что были очень заняты распитием алкогольных напитков", - написал он.
По словам Аброськина, мужчину 1995 г.р. задержали накануне.
Задержанный указал место, где он изнасиловал и убил девушку, 2005 г.р. В указанном им месте в ходе проведения неотложных следственных действий был обнаружен труп ребенка.
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