На Донбассе 10 обстрелов, ранен один военный

Источник: Корреспондент.net

На Донбассе с начала суток, 22 сентября, сепаратисты десять раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов один украинский военный получил ранение. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Сообщается, что противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. А также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил: дважды неподалеку Николаевки - из стрелкового оружия; вблизи Новогнатовки - из автоматического гранатомета; неподалеку Водяного - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; дважды вблизи Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Крымского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе Железного и Новгородского - из минометов калибра 82 мм.

В пресс-центре ООС сообщили, что в течение текущих суток один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения средней степени тяжести.