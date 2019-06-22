22.06.2019
На Донбассе 11 обстрелов за день, ранен военный
Источник: Корреспондент.net
В зоне проведения операции Объединенных сил в субботу, 22 июня, сепаратисты нарушили режим прекращения огня 11 раз, один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.
Противник обстреливал позиции украинских военных с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В частности, сепаратисты совершили обстрелы вблизи н.п. Водяное, Старогнатовка, Широкино, в окрестностях Красногоровки, возле н.п. Гнутово, Павлополь и вблизи н.п.Новотроицкое.
Кроме того позиции Объединенных сил были обстреляны вблизи н.п. Песчаное, Южное и Новолуганское.
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