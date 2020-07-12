На Донбассе 17 обстрелов, ранены три бойца ВСУ

Источник: Корреспондент.net

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки и с начала нынешних суток 17 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе. Ранения получили трое украинских военных, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 12 июля.

Указано, что враг применял артиллерию калибра 152 мм, минометы калибра 120-мм и 82-мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы были зафиксированы возле населенных пунктов Водяное, Марьинка, Авдеевка, Новотошковское, Майорск, Орехово.

Ответным огнем ВСУ уничтожили троих сепаратистов и ранили одного. Кроме того, по уточненным данным, 10 июля потери противника дополнительно составили еще одного погибшего.

С начала текущих суток сепаратисты семь раз открывали огонь – возле Новотошковского, Крымского, Хутора Вольного, Авдеевки, Опытного и Марьинки. Бойцы ВСУ не пострадали.