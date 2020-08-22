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22.08.2020

На Донбассе более 600 нарушений перемирия - ОБСЕ

Источник: Корреспондент.net

С 27 июля, когда началось перемирие на Донбассе, наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали 634 нарушения режима прекращения огня. Об этом сказано в отчете миссии в субботу, 22 августа.

В частности, в Донецкой и Луганской областях зафиксировали 92 взрыва, два неопределенных боеприпаса, шесть осветительных ракет и 534 очереди и выстрела. В то же время миссия зафиксировала присутствие людей в вечернее и ночное время в пределах двух участков разведения - Золотое и Петровское.

Кроме того, 20 августа, на Донбассе зафиксировали 153 нарушения прекращения огня, из них - три взрыва. В штабе ООС сообщали, что 20 августа боевики дважды открывали огонь, но данные разнятся, поскольку в ОБСЕ за нарушение считают каждый выстрел или взрыв, а в штабе ООС обстрелы одной позиции считаются как один факт нарушения.

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