09.08.2020
На Донбассе день прошел без обстрелов
Источник: Корреспондент.net
Обстрелов позиций ВСУ со стороны противника на Донбассе с начала текущих суток не зафиксировано.
В утренние часы отмечено одно нарушение договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы - вблизи неподконтрольного поселка Трудовое противник осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону украинских подразделений.
Четырнадцатые сутки подряд после объявления режима тишины среди личного состава Объединенных сил нет боевых потерь и ранений.
В районе проведения операции в течение недели саперные расчеты Госслужбы чрезвычайных ситуаций из состава ООС обследовали 39 га территории, изъяв и обезвредив 581 снаряд и мину. В течение недели было восстановлено 45 поврежденных обстрелами домов.
Незаконные вооруженные формирования 8 августа семь раз нарушили режим прекращения огня. Провокационная неприцельная стрельба из подствольного гранатомета зафиксирована в районе поселка Шумы.
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