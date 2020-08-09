На Донбассе день прошел без обстрелов

Источник: Корреспондент.net

Обстрелов позиций ВСУ со стороны противника на Донбассе с начала текущих суток не зафиксировано.

В утренние часы отмечено одно нарушение договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы - вблизи неподконтрольного поселка Трудовое противник осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону украинских подразделений.

Четырнадцатые сутки подряд после объявления режима тишины среди личного состава Объединенных сил нет боевых потерь и ранений.

В районе проведения операции в течение недели саперные расчеты Госслужбы чрезвычайных ситуаций из состава ООС обследовали 39 га территории, изъяв и обезвредив 581 снаряд и мину. В течение недели было восстановлено 45 поврежденных обстрелами домов.

Незаконные вооруженные формирования 8 августа семь раз нарушили режим прекращения огня. Провокационная неприцельная стрельба из подствольного гранатомета зафиксирована в районе поселка Шумы.