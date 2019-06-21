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21.06.2019

На Донбассе девять обстрелов за день

Источник: Корреспондент.net

С начала суток сепаратисты на Донбассе девять раз обстреляли позиции украинских военных. В результате обстрелов один украинский военный получил боевую травму. 

Отмечается, что в ходе обстрелов враг применял запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Так, из минометов 82 и 120 калибров, гранатометов различных систем, вооружения боевой машины пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Опытное, Авдеевка, Водяное, Лебединское, Новотроицкое, Луганское, Новолуганское и Пивденное.

"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил боевую травму", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований украинские подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

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