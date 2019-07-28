На Донбассе изъяли 150 кг наркотиков

Источник: Корреспондент.net

В Доброполье Донецкой области во время обыска обнаружили 150 кг наркотических веществ.

"Недавно в г. Доброполье работниками РПСПОП "Николаев" совместно с сотрудниками уголовного розыска Добропольского ОП ГУНП в Донецкой области проведен обыск по месту проживания гражданки "К". Во время обыска выявлены и изъяты наркотические вещества, весом 150 кг", - сказано в сообщении.