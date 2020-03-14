На Донбассе обстрелян участок разведения – штаб

Источник: Корреспондент.net

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 13 марта, а также с начала нынешних суток девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Обстрелян один из участков разведения сил, один военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в субботу, 14 марта.

Так, враг применял запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелкового оружия.

Обстрелы по позициям ВСУ фиксировались в районе населенных пунктов Лебединское (два раза), Славное, Новомихайловка, Орехово и Крымское.

"Кроме этого, противник осуществил обстрел из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия участка разведения №3 Богдановка-Петровское. Украинские защитники огонь в ответ не открывали, придерживаясь режима тишины", – отметили в штабе.

С начала нынешних суток противник три раза обстрелял позиции ВСУ возле Березового, Шумы и Новолуганское. Сепаратисты применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. ВСУ не понесли потерь.