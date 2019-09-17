Найти

17.09.2019

На Донбассе один военный погиб, двое ранены

Источник: Корреспондент.net

На Донбассе во вторник, 17 сентября, один украинский военный погиб и двое получили ранения во время обстрела со стороны сепаратистов, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток при выполнении боевого задания один военнослужащий Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил погиб. Два военнослужащих получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за день противник пять раз нарушил режим прекращения огня. Позиции подразделений Объединенных сил были обстреляны из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил, а именно неподалеку Новотроицкого, вблизи Водяного и неподалеку Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил, а именно неподалеку Зализного и вблизи Новотошковского.

Новости раздела
Украина
17.09.2019
Упростить жизнь. "Формула Зеленского" по Донбассу
На фоне обсуждения "формулы Штайнмайера" по решению конфликта на востоке Украины Пристайко рассказал о видении Зеленского.
Украина
17.09.2019
Утвержден новый состав делегации Украины в ПАСЕ
В украинскую делегацию вошли семь представителей Слуги народа и по одному от остальных фракций.
Украина
17.09.2019
Кабмин назначил аудит в КГГА - нардеп
Аудит всех структур мэрии Киева должен стартовать на следующей неделе и продлится до 8 октября.
Украина
17.09.2019
Аваков разъяснил позицию по легализации марихуаны
Вопрос легализации марихуаны должен обсуждаться с участием медиков, МВД и религиозных организаций, считает Аваков.
Украина
17.09.2019
На Донбассе один военный погиб, двое ранены
Противник с начала суток пять раз нарушил режим прекращения огня. Позиции ООС были обстреляны из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов и стрелкового оружия.
Украина
17.09.2019
У Конституционного Суда сменился глава - СМИ
Наталья Шаптала написала заявление об увольнении. Вместо нее главой КСУ избрали Александра Тупицкого.
Украина
17.09.2019
Украинское зерно: качество и перспективы
Украина
16.09.2019
Киев отреагировал на атаку на саудовский НПЗ
Украина осуждает совершение террористического акта, в ходе которого могли пострадать мирные жители.
Украина
16.09.2019
В Киеве облили кислотой 30 машин
В ЖК Заречный, Славутич, Ривьера кислотой были облиты большое количество припаркованных автомобилей.
Украина
16.09.2019
В Минэкономразвития назвали приоритеты в работе
Министр Милованов заявил, что ведомство сосредоточится на реформе рынка труда, привлечении инвестиций, рынке земли и экспорте.
Украина
15.09.2019
Бюджет-2020: минимальная зарплата на 550 грн выше
Кабмин в проекте Госбюджета на 2020 год предложил поднять минимальную зарплату до 4723 гривен.
Украина
15.09.2019
Папа Римский прокомментировал обмен пленными между Украиной и РФ
В своей речи Понтифик сказал, что рад за освобожденных людей, которые смогли обнять своих близких.
У Конституционного Суда сменился глава - СМИ | Аваков разъяснил позицию по легализации марихуаны