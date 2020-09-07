На Донбассе подорвался автомобиль: погиб боец ВСУ

Источник: Корреспондент.net

Один украинский военный скончался после того, как накануне на Донбассе автомобиль с военнослужащими подорвался на неизвестном устройстве. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в понедельник, 7 сентября.

Боец умер от полученных ожогов, после проведения реанимационных мероприятий.

"Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего военнослужащего", - сказано в сообщении.

Автомобиль направлялся к одному из очагов пожара на Донбассе, который помогали тушить военные.