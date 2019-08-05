На Донбассе подорвался боец ВСУ

Источник: Корреспондент.net

На Донбассе украинский военнослужащий получил ранения в результате подрыва на взрывном устройстве. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в понедельник, 5 августа.

"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил ранения", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что с начала текущих суток сепаратисты два раза нарушили перемирие, применив против ВСУ стрелковое оружие. Обстрелы фиксировались в районе Водяного и Пивденного.

В свою очередь украинские военные придерживались режима прекращения огня.