На Донбассе погиб украинский военный

Источник: Корреспондент.net

С начала текущих суток на Донбассе сепаратисты пять раз нарушили режим прекращения огня: один украинский военный погиб, еще шестеро ранены.

Противник обстрелял позиции украинских военных из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток - вблизи Песков, Лебединского, Невельского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север сепаратисты совершили два обстрела украинских позиций вблизи Луганского, Нижнетеплого.

В результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб, трое военнослужащих ВСУ получили ранения и еще три человека получили боевое поражение.