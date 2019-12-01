На Донбассе погибли два бойца ВСУ

Источник: Корреспондент.net

На Донбассе погибли двое украинских военнослужащих. Они подорвались на неизвестных взрывчатых устройствах во время выполнения боевого задания, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в воскресенье, 1 декабря.

Отмечается, что диверсионно-разведывательная группа сепаратистов осуществила попытку проникновения в тыл позиций Объединенных сил. С целью перекрытия путей выдвижения и возможного ухода диверсантов командиром подразделения ВСУ применил дежурный резерв.

"Во время выполнения этого боевого задания на неизвестных взрывчатых устройствах подорвались два украинских военнослужащих. К сожалению, в результате взрывов наши воины получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва", – говорится в сообщении.