На Донбассе ранены четверо украинских военных

Источник: Корреспондент.net

На Донбассе в течение текущих суток, 10 ноября, незаконные вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов ранения получили четыре украинских военных, сообщает пресс-центр ООС.

Противник обстрелял позиции украинских подразделений из противотанкового ракетного комплекса, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В частности, два обстрела российские осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север вблизи Майорска, Новотошковского. В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил три обстрела по позициям Объединенных сил вблизи Новогнатовки, Красногоровки.

В течение текущих суток минно-взрывные травмы в результате обстрелов получили четыре военнослужащих Объединенных сил. Поврежден автомобиль. Угрозы жизни украинских защитников нет.