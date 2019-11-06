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06.11.2019

На Донбассе ранены четверо военных

Источник: Корреспондент.net

На Донбассе получили ранения четверо военнослужащих Объединенных сил. 

На протяжении текущих суток сепаратисты пять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия".

В результате осколочные ранения получили четверо военнослужащих.

Также сообщается, что продолжаются мероприятия в области разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Продолжается техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности загрязненной взрывоопасными предметами. Работы по разминированию, по графику, продлятся до 9 ноября. Также украинская сторона готовится к разведению сил и средств на участке №3 (Богдановка - Петровское).

Начало практических мероприятий предварительно запланирован на 8 ноября 2019 при условии соблюдения режима "Тишина" на этом участке в течение 7 суток.

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