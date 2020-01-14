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14.01.2020

На Донбассе ранены двое военных

Источник: Корреспондент.net

С начала вторника, 14 января, сепаратисты на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Сегодня, 14 января, в результате вражеских обстрелов два военнослужащего Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими соглашениями 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток были зафиксированы три обстрела, а именно неподалеку Новотроицкого и Марьинки, а также вблизи населенного пункта Невельское.

Также пять обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север - рядом с Луганским, трижды в районе населенного пункта Орехово и вблизи Крымского.

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Сутки на Донбассе: Три обстрела, без потерь | За сутки на Донбассе вдвое уменьшилось число обстрелов, двое военных ранены, - штаб АТО