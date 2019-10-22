На Донбассе ранены три бойца ВСУ

Для того чтобы провести выборы на неподконтрольных территориях, нужны условия: безопасность и законодательно урегулирован этот вопрос.

Начало разведения сил в Золотом перенесли на 9 октября, утверждают СМИ. Хотя для этого необходимо семь суток "тишины".

Нацкорпус и ветераны АТО и ООС уверены, что в случае разведения войск украинские позиции займут сепаратисты.

Документ подразумевает, что военнослужащие, которые самовольно покинули воинские части, не входят в численность ВСУ. Вчера проект закона подписал президент, а завтра он вступит в силу.

С начала суток сепаратисты обстреляли позиции украинских военных восемь раз. В результате обстрелов один военный получил ранения.

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Два бойца ВСУ были ранены, еще один получил боевую травму, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке во вторник, 21 октября.

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