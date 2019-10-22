22.10.2019
На Донбассе ранены три бойца ВСУ
Источник: Корреспондент.net
Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Два бойца ВСУ были ранены, еще один получил боевую травму, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке во вторник, 21 октября.
Противник обстреливал позиции украинских военных из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и противотанковых управляемых ракет (ПТРК).
Обстрелы фиксировались вблизи Павлополя (трижды), Новотроицкого, Новоселовки, Водяного, Золотого, Зайцево (трижды), Пивденного и Новолуганского.
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