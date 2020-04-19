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19.04.2020

На Донбассе ранены трое военных

Источник: Корреспондент.net

В течение минувших суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе пять раз обстреляли украинские позиции, трое военных были ранены. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщает штаб ООС.

Отмечается, что противник применил запрещенные Минскими договоренностями минометы 120-го и 82-го калибров, а также вооружения боевых машин пехоты, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Наши воины уверенно открывали огонь в ответ, настойчиво и эффективно вынуждая противника к соблюдению режима "Тишина", - добавили в штабе.

Сепаратисты выпустили 11 мин по украинским подразделениям вблизи Луганского. Также велись обстрелы возле Травневого, Крымского, Лебединского.

"В результате вражеских обстрелов вчера трое наших героев получили ранения", -сообщили в ООС.

Украинские войска были вынуждены открыть огонь в ответ. По данным разведки Объединенных сил, 18 апреля был ранен по меньшей мере один сепаратист.

С начала текущих суток противник активности не проявлял, потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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