На Донбассе сепаратисты дважды открывали огонь

Источник: Корреспондент.net

Сепаратисты дважды с начала суток нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в воскресенье, 5 января.

С начала текущих суток сепаратисты дважды открывали огонь по позициям украинских военных, применяя при этом запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Из минометов 82-го калибра сепаратисты выпустили восемь мин по позициям подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное. Еще один обстрел, но с применением крупнокалиберных пулеметов, произошел вблизи Павлополя.

Информации о пострадавших в результате вражеских обстрелов в течение 5 января нет.