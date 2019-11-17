На Донбассе шесть обстрелов, потерь нет

Источник: Корреспондент.net

С начала текущих суток на Донбассе сепаратисты шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял позиции украинских подразделений из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Российские оккупационные войска осуществили три обстрела по позициям украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно неподалеку Крымского, у Луганского, неподалеку Новолуганского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник также совершил три обстрела по позициям Объединенных сил - у Новомихайловки, вблизи Красногоровки, неподалеку Лебединского.

"В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении.