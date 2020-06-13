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13.06.2020

На Донбассе шесть обстрелов, ранен военный

Источник: Корреспондент.net

С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты шесть раз нарушили режим прекращения огня. Об этом в субботу, 13 июня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На участках разведения № 1, № 2 и № 3 режим Тишина придерживался. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе ООС.

Отмечается, что противник применил запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Украинские защитники дали захватчикам решительный ответ ", - сообщили в пресс-центре.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток неподалеку Славного зафиксировали два обстрела из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а у Пищевика - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник выпустил 50 снарядов 122-го калибра по оборонным укреплениям Объединенных сил вблизи Луганского, при этом разместив свои артиллерийские системы рядом с домами мирных жителей на восточной окраине Калининского.

Рядом с Крымским враг два раза вел огонь из 120 мм и 82 мм минометов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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