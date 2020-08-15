На Донбассе соблюдается режим тишины

Источник: Корреспондент.net

На Донбассе с начала субботы, 15 августа, полностью соблюдается режим прекращения огня, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Двадцатые сутки подряд, с тех пор как объявлен режим прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.