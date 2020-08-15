15.08.2020
На Донбассе соблюдается режим тишины
Источник: Корреспондент.net
На Донбассе с начала субботы, 15 августа, полностью соблюдается режим прекращения огня, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
"Двадцатые сутки подряд, с тех пор как объявлен режим прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.
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