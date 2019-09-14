14.09.2019
На Донбассе спецназовец умер от полученных ран
Источник: Корреспондент.net
Военнослужащий Сил специальных операций ВСУ Максим Кондратюк, получивший ранения в зоне проведения операции Объединенных сил, скончался в субботу, 14 сентября. Об этом сообщило командование ССО на своей странице в Facebook.
"14 сентября в результате многочисленных огнестрельных осколочных ранений, полученных во время выполнения боевой задачи в зоне проведения операции Объединенных сил (10 сентября), умер военнослужащий Сил специальных операций ВС Украины старший сержант Максим Кондратюк", – говорится в сообщении.
Командование ССО ВСУ выражает соболезнования семье и близким погибшего.
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