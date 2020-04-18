18.04.2020
На Донбассе ВСУ попали под обстрел: есть раненые
Источник: Корреспондент.net
В результате вражеского обстрела вечером в субботу, 18 апреля, ранены двое украинских военных. Таким образом, в этот день раненых уже трое бойцов. Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.
Так, на Луганском направлении вследствие огня из вооружения боевой машины пехоты два украинских военнослужащих получили осколочные ранения.
"Эвакуационной техникой пострадавших воинов оперативно доставили в военно-медицинское учреждения и предоставили надлежащую медицинскую помощь. Состояние их здоровья – удовлетворительное", - сообщили в штабе.
Подразделения Объединенных сил, используя штатное вооружение, открыли прицельный ответный огонь. Потери противника уточняются.
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