На Донбассе ВСУ попали под обстрел: есть раненые

Источник: Корреспондент.net

В результате вражеского обстрела вечером в субботу, 18 апреля, ранены двое украинских военных. Таким образом, в этот день раненых уже трое бойцов. Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

Так, на Луганском направлении вследствие огня из вооружения боевой машины пехоты два украинских военнослужащих получили осколочные ранения.

"Эвакуационной техникой пострадавших воинов оперативно доставили в военно-медицинское учреждения и предоставили надлежащую медицинскую помощь. Состояние их здоровья – удовлетворительное", - сообщили в штабе.

Подразделения Объединенных сил, используя штатное вооружение, открыли прицельный ответный огонь. Потери противника уточняются.