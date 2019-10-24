24.10.2019
На Донбассе за день 13 обстрелов, ранен боец ВСУ
Источник: Корреспондент.net
Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военный был ранен, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в четверг, 24 октября.
Противник обстреливал позиции украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Обстрелы фиксировались вблизи Марьинки (трижды), Талаковки (дважды), Верхнеторецкого, Славного, Авдеевки, Золотого-4, Зайцево, Луганского (дважды) и Троицкого.
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