На Донбассе за день 13 обстрелов, ВСУ без потерь

Источник: Корреспондент.net

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток 13 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Украинские военные не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в понедельник, 17 июня.

Враг применял запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил пять обстрелов – в районе Широкино, Лебединского, Талаковки, Пищевика и Водяного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север зафкисированы восемь обстрелов возле населенных пунктов Пивденный, Новотошковское, Крымское, Попасная и Шумы.

Украинские подразделения открывали ответный огонь. Потери противника уточняются.