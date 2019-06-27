На Донбассе за день 18 обстрелов, ранен боец ВСУ

Источник: Корреспондент.net

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток 18 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Активно применялось запрещенное Минскими соглашениями оружие. Один украинский военный был ранен, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в четверг, 27 июня.

Так, враг применял артиллерию калибра 152 и 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы различных систем, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы зафиксированы в районе Опытного, Старогнатовки, Марьинки, Лебединского, Новотроицкого, хутора Вильный, Золотое-4, Новгородского, Новолуганского, Луганского, Орехового, Светлодарска.

Подразделения ВСУ открывали ответный огонь. Потери врага уточняются.