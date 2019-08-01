01.08.2019
На Донбассе за день четыре обстрела, ранен боец
Источник: Корреспондент.net
Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток четыре раза нарушили перемирие на Донбассе, обстреляв позиции ВСУ. Один боец получил ранение сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в четверг, 1 августа.
Враг открывал огонь из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Обстрелы фиксировались возле населенных пунктов Павлополь, Красногоровка, Попасная и Крымское.
Отмечается, что украинские военные "придерживаются устойчивого режима прекращения огня".
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