На Донбассе за день четыре обстрела, ранен боец

Источник: Корреспондент.net

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток четыре раза нарушили перемирие на Донбассе, обстреляв позиции ВСУ. Один боец получил ранение сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в четверг, 1 августа.

Враг открывал огонь из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы фиксировались возле населенных пунктов Павлополь, Красногоровка, Попасная и Крымское.

Отмечается, что украинские военные "придерживаются устойчивого режима прекращения огня".