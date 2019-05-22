На Донбассе за день два обстрела, ранен один боец

Источник: Корреспондент.net

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток два раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Ранение получил один боец ВСУ, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в среду, 22 мая.

Отмечается, что в обоих случаях враг вел огонь из гранатометов различных систем. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты обстреляли позиции Объединенных сил у города Марьинка из автоматических станковых гранатометов.

А в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север враг из гранатометов вел огонь по позициям вблизи населенного пункта Попасное.

"На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - сообщили в штабе.