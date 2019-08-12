Для того, чтобы петицию рассмотрел президент, необходимо собрать не менее 25 тысяч подписей за 90 дней.

Угроза пожаров сохраняется в течение двух дней в ряде центральных и северных областей Украины.

Сеть из 25-ти технологов консультантов советовала кандидатам-мажоритарщикам от партии, как поступать и что говорить.

Чиновников уволили с формулировкой "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины". Указы были обнародованы 12 августа.

На Донбассе за день пять обстрелов, ранен боец ВСУ

Первое заседание Верховной Рады назначено на 29 августа, на нем парламентариев может ждать уже новая система голосования.

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий был ранен, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в понедельник, 12 августа.

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