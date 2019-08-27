27.08.2019
На Донбассе за день пять обстрелов, ранен боец ВСУ
Источник: Корреспондент.net
С начала нынешних суток подразделения сепаратистов пять раз нарушили режим прекращения огня. Ранен один украинский военный, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке во вторник, 27 августа.
Отмечается, что противник обстреливал позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Обстрелы зафиксированы в районе населенных пунктов Талаковка, Водяное, Павлополь, Марьинка и Светлодарск.
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