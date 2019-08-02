На Донбассе за день пять обстрелов – штаб

Источник: Корреспондент.net

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток пять раз нарушили перемирие на Донбассе, обстреляв позиции ВСУ. Украинские военные не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в пятницу, 2 августа.

Враг открывал огонь из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы фиксировались возле населенных пунктов Новоселовка Вторая, Нижнетеплое, Луганское и Светлодарск.

Отмечается, что украинские военные "придерживаются устойчивого режима прекращения огня".