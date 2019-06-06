На Донбассе за день пять обстрелов, ВСУ без потерь

Источник: Корреспондент.net

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток пять раз обстреляkи позиции ВСУ на Донбассе. Украинские военные не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в четверг, 6 июня.

Отмечается, что враг применял вооружение БМП, автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты совершили четыре обстрела позиций в районе Павлополя, Ужовки, Водяного и Марьинки,

А в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник обстрелял позиции вблизи Майорска. Огонь велся по направлению населенного пункта Шахта 6-7.

Украинские подразделения открывали ответный огонь. Потери противника уточняются.