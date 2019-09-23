На Донбассе за день ранены два бойца ВСУ

Источник: Корреспондент.net

Подразделения сепаратистов на Донбассе с начала нынешних суток семь раз нарушили режим прекращения огня. Двое украинских военных получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в понедельник, 23 сентября.

Так, противник обстреливал позиции ВСУ из БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты совершили шесть обстрелов: дважды неподалеку Новотроицкого, вблизи Пищевика и трижды вблизи участка разведения №3 Богдановка-Петровское.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север зафиксирован один обстрел позиций ООС – вблизи Зайцевого.