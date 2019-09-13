На Донбассе за день ранены шестеро военных

Источник: Корреспондент.net

На Донбассе с начала суток сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня, шесть украинских военных ранены. Об этом вечером в пятницу, 13 сентября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Сообщается, что противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 82 мм. Также из гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток противник произвел восемь обстрелов позиций Объединенных сил вблизи Новотроицкого, Марьинки, Талаковки, Авдеевки, Опытного и Верхнеторецкого.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север противник произвел три обстрела позиций Объединенных сил: в районе Зайцевого, Майорска и Новгородского.

В штабе также сообщили, что в течение текущих суток в результате вражеских обстрелов шесть военнослужащие из состава Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести.