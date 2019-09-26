26.09.2019
На Донбассе за день семь обстрелов, ранен боец ВСУ
Источник: Корреспондент.net
Подразделения сепаратистов на Донбассе с начала нынешних суток семь раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в четверг, 26 сентября.
Так, противник обстреливал позиции ВСУ из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток враг совершил пять обстрелов: вблизи Новотроицкого, Водяного, Марьинки и Красногоровки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север зафиксированы два обстрела возле Новолуганского.
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