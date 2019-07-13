13.07.2019
На Донбассе за день шесть обстрелов, двое раненых
Источник: Корреспондент.net
Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Один раз применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Ранения получили двое военных, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в субботу, 13 июля.
Так, враг применял минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Обстрелы фиксировались вблизи Широкино, Опытного, Водяного, Новотроицкого и Зайцево.
Украинские военные адекватно отвечали на провокации сепаратистов. Потери противника уточняются.
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