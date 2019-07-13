На Донбассе за день шесть обстрелов, двое раненых

Источник: Корреспондент.net

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Один раз применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Ранения получили двое военных, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в субботу, 13 июля.

Так, враг применял минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы фиксировались вблизи Широкино, Опытного, Водяного, Новотроицкого и Зайцево.

Украинские военные адекватно отвечали на провокации сепаратистов. Потери противника уточняются.