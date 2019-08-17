17.08.2019
На Донбассе за день три обстрела, ВСУ без потерь
Источник: Корреспондент.net
Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток трижды нарушили режим прекращения огня. Украинские военнослужащие не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в вечерней сводке в субботу, 17 августа.
Так, враг открывал огонь из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.
Обстрелы фиксировались в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток – возле Павлополя, Водяного и Лебединского.
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