На Донбассе за день три обстрела, ВСУ без потерь

Источник: Корреспондент.net

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток трижды нарушили режим прекращения огня. Украинские военнослужащие не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в вечерней сводке в субботу, 17 августа.

Так, враг открывал огонь из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Обстрелы фиксировались в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток – возле Павлополя, Водяного и Лебединского.