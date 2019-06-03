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03.06.2019

На Донбассе за день восемь обстрелов

Источник: Корреспондент.net

В зоне операции Объединенных сил в понедельник, 3 июня, сепаратисты восемь раз нарушил режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток противник произвел шесть обстрелов позиций Объединенных сил. Дважды вблизи населенного пункта Новоселовка-2 - из минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, и возле города Авдеевка - из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов; возле населенного пункта Каменка - из противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок ЗУ-23-2 и станковых противотанковых гранатометов.

Также враг совершил обстрелы вблизи населенного пункта Пески из гранатометов различных систем и стрелкового оружия возле населенного пункта Николаевка - со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север враг четыре раза обстрелял позиции украинскиих защитников: вблизи города Попасная - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; возле населенного пункта Новозвановка - из минометов калибра 82 мм, боевых машин пехоты и гранатометов различных систем.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

На обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований подразделения ООС дали адекватный ответ, потери противника уточняются, отметили в штабе.

Как сообщалось, в течение воскресенья, 2 июня на Донбассе зафиксировали пять вражеских обстрелов.

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