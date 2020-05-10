На Донбассе за сутки 17 обстрелов, ВСУ без потерь

Источник: Корреспондент.net

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 9 мая, 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 10 мая.

Отмечается, что враг применял запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы велись по позиция ВСУ возле населенных пунктов Каменка, Водяное, Красногоровка, Опытное, Павлополь (два раза), Широкино, Славное, Новотроицкое, Старогнатовка (два раза), Хутор Вольный, Крымское, Новотошковское (два раза), Трехизбенка и Орехово.

В штабе заявили, что такие преступные действия безнаказанными не остались – огнем из штатного вооружения украинские воины решительно подавили вражескую активность. По данным разведки, 9 мая украинские военнослужащие уничтожили одного сепаратиста и еще четырех ранили.

От начала текущих суток враг дважды открывал огонь – по окрестностям Авдеевки и возле Орехово. Бойцы ВСУ не пострадали.