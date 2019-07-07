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07.07.2019

На Донбассе за сутки пострадали пять бойцов ВСУ

Источник: Корреспондент.net

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 6 июля, 26 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Восемь раз применялось запрещенное Минскими соглашениями оружие. Один украинский военный был ранен, еще четверо получили боевые травмы, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 7 июля.

Так, враг применял артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, зенитные установки, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы фиксировались вблизи населенных пунктов Широкино, Лебединское, Марьинка, Павлополь, Богдановка, Водяное, Гнутово, Старогнатовка, Пищевик, Красногоровка, хутор Вильный, Новотошковское, Новолуганское, Зайцево, Новгородское, Пивденное, Светлодарск и Шумы.

Подразделения ВСУ открывали ответный огонь. По данным разведки, были уничтожены три сепаратиста.

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