На границе с Польшей из-за очередей жгли шины

Источник: Корреспондент.net

У международного пункта пропуска Краковец на границе с Польшей люди в знак протеста подожгли шины. Об этом сообщил в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

"Пропускной пункт Краковец. Люди жгут шины, как заявляют люди: Таможенники что-то дурачатся и не работают. Также пишут другие люди: Я стою в очереди уже 5 часов на въезд в Украину. Дорогу перекрыли те, кто возят товар на tax free, потому что их больше начали проверять, днем они начали жаловаться, что таможенники все подряд углубленно проверяют", - написал Зинкевич.

Информацию о сложной ситуации на пункте пропуска также разместили в сообществе Антикоррупционный мониторинг Львовщины.

"Из инсайдерских источников стало известно, что работники таможни в течение дня откровенно замедляют работу пропускного пункта, проводят непонятные дополнительные проверки и прямо намекают на взятку. Образовались огромные очереди, некоторые люди стоят больше 10 часов, именно из-за этого начались протесты", - сказано в публикации.